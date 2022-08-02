Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

Сповіщення застосунку "Повітряна тривога" тепер стосуватимуться й можливої хімічної та радіаційної небезпеки.

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Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android та Huawei. Якщо застосунок не оновився автоматично, треба оновити його вручну або встановити повторно.

Таким чином, загалом застосунок версії 4.0 сповіщатиме про початок та завершення 5 типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза та радіаційна небезпека.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози. Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях, координацію тривог забезпечують чергові Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Окрім цього, для зручності та швидкої навігації офіційну мапу тривог в рамках чергового оновлення було винесено в окреме меню. Щоб відстежувати тривоги по всій Україні, треба перейти у меню "Мапа" на головній сторінці застосунку. Крім того, доступна вебверсія мапи за адресою map.ukrainealarm.com.

У версії 4.0 також оновився розділ "Корисне": там додано додали посилання на бот для інформування про переміщення окупантів "єВорог" та сайт для пошуку житла "Допомагай".

Застосунок "Повітряна тривога" розроблений Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon та за підтримки Мінцифри. За даними відомства, його було завантажено вже понад 11 мільйонів разів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com