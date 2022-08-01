В Києві наземний транспорт буде зупинятися на час повітряних тривог

Рада оборони Києва за рекомендаціями Держслужби з надзвичайних ситуацій вирішила зобов'язати водіїв наземного громадського транспорту з 1 серпня зупинятися на час повітряної тривоги. Про це повідомляють у міській адміністрації.

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Забезпечувати зупинку руху рухомого складу під час повітряної тривоги мають як комунальне підприємство "Київпастранс", так і керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів.

Водії мають вибрати для цього безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття (онлайн карта укриттів - за посиланням).

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Нагадаємо також, що нещодавно відстежувати рух міського транспорту стало можливим через додаток "Київ Цифровий".