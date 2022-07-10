У Києві відновили роботу шість популярних тролейбусних маршрутів

У столиці відновили роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 32 та 33. Водночас рух тролейбусних маршрутів 6К та 32Д припиняє свою роботу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, на цій ділянці фахівці "Київпастрансу" відновили 2225 метрів контактної мережі, яка постраждала унаслідок збройної агресії Росії.

Відновлено рух тролейбусних маршрутів за постійними схемами:

№ 6 – "Мінський масив – Майдан Незалежності"

№ 18 – "Майдан Незалежності – вулиця Сошенка"

№ 25 – "Станція метро "Почайна" – проспект Свободи"

№ 28 – "Станція метро "Лук’янівська – проспект Свободи"

№ 32 – "Вулиця Північна – вулиця Сошенка"

№ 33 – "Мінський масив – залізничний вокзал Південний"

Водночас припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

№ 6К – "Мінський масив – вул. Сирецька"

№ 32Д – "Вул. Північна – вул. Сирецька"

Також незабаром відбуватиметься відновлення пошкоджених тролейбусних контактів на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, через застосунок "Київ Цифровий" тепер можна відстежити рух міського транспорту. Наразі можна знайти близько 3000 зупинок та понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів та трамваїв.