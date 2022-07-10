В Киеве возобновили работу шесть популярных троллейбусных маршрутов

В столице возобновили работу троллейбусные маршруты № 6, 18, 25, 28, 32 и 33. В то же время движение троллейбусных маршрутов 6К и 32Д прекращает свою работу.

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Об этом идет речь на сайте Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, на этом участке специалисты "Киевпасстранса" восстановили 2225 метров контактной сети, пострадавшей в результате вооруженной агрессии России.

Возобновлено движение троллейбусных маршрутов по постоянным схемам:

№ 6 – "Минский массив – Майдан Незалежности"

№ 18 – "Майдан Незалежности – улица Сошенко"

№ 25 – "Станция метро "Почайна" – проспект Свободы"

№ 28 – "Станция метро "Лукьяновская – проспект Свободы"

№ 32 – "Улица Северная – улица Сошенко"

№ 33 – "Минский массив – железнодорожный вокзал Южный"

В то же время прекращается движение временных троллейбусных маршрутов:

№ 6К – "Минский массив – ул. Сырецкая"

№ 32Д – "Ул. Северная – ул. Сырецкая"

Также вскоре будут возобновлены поврежденные троллейбусные контакты на площади Валерия Марченко, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко.

Напомним, через приложение "Киев Цифровой" теперь можно отследить движение городского транспорта. На данный момент можно найти около 3000 остановок и более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.