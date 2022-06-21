У Києві закривають рух Південним мостом для приватного транспорту 

Рух Південним мостом, починаючи з середи, 22 червня, буде дозволено лише для спецтранспорту екстренних та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Рух приватних автівок обмежується. Місто закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 квітня було відновлено сполучення через Південний міст, а на Північному повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках. Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого та правого берегів.

Також 20 червня для автомобільного сполучення лівого й правого берегів було відновлено рух мостом Метро і мостом Патона.