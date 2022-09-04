В Україні почнуть тестування екстрених сповіщень через телефони: всі подробиці

З 7 вересня у 18 регіонах України (без тих, що повністю або частково окуповані та без Сумської області) розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку "Київстар", Vodafone та lifecell.

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Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням - швидше отримання сповіщень та гнучкість у виборі локацій для інформування.

Повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Таким чином, ДСНС зможе відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації.

Звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, щоб на сповіщення обов’язково звернули увагу та реагували відповідно до інструкцій та порад щодо дій у різних загрозах. Гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

"Попри всі вказані переваги, технологія Cell Broadcast має деякі обмеження з боку абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення Сell Broadcast", - зазначають у держслужбі.

Також для прийому повідомлень на смартфоні має бути встановлено операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. В ДСНС кажуть, що в майбутньому разом з виробниками смартфонів будуть розширювати перелік моделей, які зможуть отримувати такі повідомлення.

На першому етапі, тобто з 7 вересня, будуть відбуватися розсилки лише тестових повідомлень для перевірки роботи системи. Вони не будуть пов’язані з виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагатимуть дій зі сторони громадян.

Це буде стосуватися, як зазначено вище, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та Києва.

Щоб переконатися, що сповіщення точно зможуть надходити, в ДСНС радять спочатку перевірити, чи є активною SIM-карта та чи доступна мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим "У літаку", його треба вимкнути. Також варто оновити операційну систему на смартфоні, якщо використовується стара.

"Рекомендуємо перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від виробника налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі "Сповіщення" (Samsung, iPhone, OnePlus), "Звук та вібрація" (Huawei), "Безпека та паролі" (Xiaomi)", - вказують у відомстві.

Також вони можуть називатися "Екстрені оповістки" для iPhone, "Надзвичайні загрози" та "Серйозні загрози" для телефонів з ОС Android.

ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації чи про повітряну тривогу, а також радить стежити й за іншими системами оповіщення, а саме за сигналами "Увага всім", які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв, та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення, радіомовлення, інтернет тощо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com