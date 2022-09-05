lifecell запустив дзвінки через Wi-Fi

Мобільний оператор lifecell 5 вересня запустив в Україні дзвінки Voice over Wi-Fi у тестовому режимі. Технологія дозволяє абонентам здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Технології передачі голосових дзвінків VoLTE та VoWiFi будуть доступні в Україні для абонентів lifecell, чиї мобільні пристрої їх підтримують. При цьому наразі функція доступна тільки на сучасних моделях смартфонів Samsung та Xiaomi.

В компанії обіцяють, що невдовзі перелік смартфонів буде збільшуватися. Дзвінки, що здійснюються за допомогою цієї функції, тарифікуються як звичайні голосові виклики.

"Сучасна технологія VoWiFi дозволяє телефонувати з місць, де є Wi-Fi, але обмежений мобільний зв’язок — наприклад, з укриттів, підвальних приміщень та цокольних поверхів. Точка доступу Wi-Fi працює як базова станція оператора. Це суттєва перевага під час війни, адже така опція дозволяє абонентам залишатися на зв’язку з близькими та рідними", — резюмував керівник проєктів та програм департаменту маркетингу lifecell Олександр Мельниченко.

Для того, щоб дзвонити через Wi-Fi, смартфон абонента має підтримувати VoWiFi Calling. Необхідні також такі умови:

наявність картки USIM;

перебування в зоні покриття Wi-Fi;

активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні.

Нагадаємо, українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, можуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.