У Європі продовжили безкоштовний роумінг для українців

Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

Зазначимо, у додатку "Дія" з'являться англійські версії паспорта, посвідчення водія та техпаспорта.