У "Дії" з'явитися англійською паспорт, водійські права та техпаспорт

У додатку Дія з'являться англійські версії паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Про це на своєму телеграм-каналі написав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Ми переведемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це черговий крок до міжнародної інтеграції дії. Вже завершуємо технічні деталі розробки та незабаром вийдемо з бета-тестом", – написав Федоров.

Інших подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що у "Дії" готово до запуску близько 10 нових послуг та документів, які з'являться у додатку протягом місяця.