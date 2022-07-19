В "Дії" появиться на английском паспорт, водительские права и и техпаспорт

В приложении Дія появиться английские версии паспорта, водительского удостоверения и техпаспорта. Об этом на своем телеграм-канале написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров..

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде. Это очередной шаг к международной интеграции действия. Уже завершаем технические детали разработки и вскоре выйдем с бета-тестом", - написал Федоров.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что в "Дії" готово к запуску около 10 новых услуг и документов, которые появятся в приложении в течение месяца.