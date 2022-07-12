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В "Дії" появятся около десяти новых услуг и документов
Сейчас в "Дії" готово к запуску около 10 новых услуг и документов. В течение месяца они появятся в приложении.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство — в бета-тесте уже на этой неделе. На очереди тестирования военных облигаций и первых услуг Є-нотариата", - отметил Федоров.
Также вскоре восстанавливается в приложении "шеринг техпаспорта".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вы снова сможете в несколько щелчков пошерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто. Напомню, что запустили эту услугу на Diia Summit в феврале, но из-за войны войны были вынуждены временно остановить ее работу", - подчеркнул министр.
Также в Минцифре делают очередной шаг к международной интеграции "Дії", а цифровые документы в приложении скоро будут переводить на английский.
"Параллельно мы продолжаем работать над топпроектами, требующими большого количества интеграций и ресурсов нашей команды. Но именно они революционны. Буду рассказывать о них позже", - пообещал Федоров.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія" относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом на монументе "Родина-мать" в Киеве.