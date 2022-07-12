У "Дії" з'явиться близько десяти нових послуг та документів

Наразі у "Дії" готово до запуску близько 10 нових послуг та документів. Протягом місяця вони з'являться у додатку.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання — у бета-тесті вже цього тижня. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг Є-нотаріату", - зазначив Федоров.

Також незабаром відновлюється у додатку "шерінг техпаспорту".

"Ви знову зможете в кілька клацань пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були змушені тимчасово зупинити її роботу", - наголосив міністр.

Також у Мінцифрі роблять черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії", а цифрові документи у додатку скоро перекладатимуть англійською.

"Паралельно ми продовжуємо працювати над топпроектами, які вимагають великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони революційні. Розповідатиму про них згодом", - пообіцяв Федоров.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування у додатку "Дія" щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати" у Києві.