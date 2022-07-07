В "Дії " запустили новый опрос по поводу монумента "Родина-мать" в Киеве

Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія" относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом на монументе "Родина-мать" в Киеве.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР.

После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении"Дія" относительно дальнейшей судьбе щита с советским символом.

"Мы одевали ее в маковый венок, несколько раз подсвечивали цветами украинского флага, мы знаем, что она наша Родина-мать, но есть одно "но". С 24 февраля процесс избавления нашей страны от символов советского прошлого интенсифицировался, и мы это всячески поддерживаем с учетом общественного мнения и соблюдения норм закона", - отметил Ткаченко.

Технический процесс освобождения Родины-матери от советских пережитков — процесс достаточно непростой по безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты инженеры и архитекторы.

А пока они занимаются своим делом, украинцам предлагают выбрать, как изменить монумент:

1. Оставить все как есть.

2. Снять герб СССР.

3. Заменить на трезубец - Государственный Герб Украины.

Опрос в приложении "Дія" продлится две недели.

Напомним, в "Дії" провели опрос среди украинцев на тему того, кто и как может владеть оружием в стране. Он стал самым масштабным в сравнении с предыдущими двумя, которые проводили в "Дії" ранее.