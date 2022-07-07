У "Дії " запустили нове опитування щодо монумента “Батьківщина-мати” у Києві

Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія" щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати" у Києві.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.

Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом"

"Ми вдягали її в маковий вінок, декілька разів підсвічували кольорами українського прапору, ми знаємо, що вона наша Батьківщина-мати, але є одне "але". З 24 лютого процес позбавлення нашої країни від символів радянського минулого інтенсифікувався, і ми це усіляко підтримуємо через врахування суспільної думки та дотримання норм закону", - зазначив Ткаченко.

Технічний процес звільнення Батьківщини-матері від радянських пережитків — процес досить непростий з питання безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. Для цього мають бути залучені спеціалісти — інженери та архітектори.

А поки вони займаються своєю справою, українцям пропонують обрати, як саме змінити монумент:

1. Залишити все як є.

2. Зняти герб СРСР.

3. Замінити на тризуб — Державний Герб України.

Опитування в застосунку "Дія" триватиме два тижні.

Нагадаємо, у "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто і як може мати зброю в країні. Він став наймасштабнішим у порівнянні з попередніми двома, які проводили у "Дії" раніше.