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У "Дії " запустили нове опитування щодо монумента “Батьківщина-мати” у Києві
Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія" щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати" у Києві.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.
Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом"Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми вдягали її в маковий вінок, декілька разів підсвічували кольорами українського прапору, ми знаємо, що вона наша Батьківщина-мати, але є одне "але". З 24 лютого процес позбавлення нашої країни від символів радянського минулого інтенсифікувався, і ми це усіляко підтримуємо через врахування суспільної думки та дотримання норм закону", - зазначив Ткаченко.
Технічний процес звільнення Батьківщини-матері від радянських пережитків — процес досить непростий з питання безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. Для цього мають бути залучені спеціалісти — інженери та архітектори.
А поки вони займаються своєю справою, українцям пропонують обрати, як саме змінити монумент:
1. Залишити все як є.
2. Зняти герб СРСР.
3. Замінити на тризуб — Державний Герб України.
Опитування в застосунку "Дія" триватиме два тижні.
Нагадаємо, у "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто і як може мати зброю в країні. Він став наймасштабнішим у порівнянні з попередніми двома, які проводили у "Дії" раніше.