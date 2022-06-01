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Легализация оружия в Украине: Федоров опубликовал результаты голосования в "Дії"

Легализация оружия в Украине: Федоров опубликовал результаты голосования в "Дії"

В "Дії" провели опрос среди украинцев на тему того, кто и как может владеть оружием в стране. Он стал самым масштабным в сравнении с предыдущими двумя, которые проводили в "Дії" ранее. 

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о результатах опроса.

Украинцам предложили три варианта ответов, и голоса распределились следующим образом:

  • 59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах;
  • 22% - отмечают, что пистолеты категорически не должны быть среди гражданского населения;
  • 19% - отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.
Фото 2 — Легализация оружия в Украине: Федоров опубликовал результаты голосования в "Дії"

"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может общаться со своими гражданами за три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", — прокомментировал результаты Федоров.

Он уточнил, что всего за неделю в опросе приняли участие 1 726 452 украинцев.

Напомним, что опрос в приложении "Дія" о праве граждан на владение оружием стартовал 25 мая. Принять участие в нем могли только граждане старше 18 лет.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан