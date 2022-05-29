Почти 60% участников опроса в "Дії" выступают за ношение оружие в общественных местах

Около 80% украинцев хотели бы владеть огнестрельным оружием. При этом 60% из них поддерживают идею свободного ношения оружия в общественных местах.

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Об этом свидетельствуют промежуточные результаты опроса в приложении "Дія".

По состоянию на 29 мая около 60% украинцев поддерживают оборот оружия для личной защиты. Имеется в виду, что оружие могут иметь все граждане, соответствующие закону. При этом они могут его носить с собой.

Больше 19% поддерживают оборот оружия для специальных нужд. Этот вариант предполагает ограниченное обращение огнестрельного оружия: предусматривающее, что оружие могут иметь все граждане, соответствующие закону, но носить оружие с собой им будет запрещено. Хранить оружие можно будет только дома, а использовать – в тирах и на стрельбищах.

Еще около 19% граждан категорически против того, чтобы пистолеты были в обращении среди гражданского населения. В настоящее время в "Дії" проголосовало почти 1,5 млн граждан Украины.

Напомним, 25 мая стартовал опрос в приложении "Дія" о праве граждан на владение оружием. При этом ранее Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия. Но вопрос о том, как именно владеть им не решен.