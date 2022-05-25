В "Дії" запустили опрос о праве граждан на владение оружием

Сегодня, 25 мая, стартует новый опрос в приложении "Дія". Минцифры предлагает украинцам поучаствовать в опросе о праве граждан на владение оружием.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Так, в приложении "Дія" запустили опрос, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным?

Недавно парламент проголосовал в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия. Но вопрос о том, как именно владеть им не решен.

Для продолжения работы над законопроектом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский решил спросить мнение украинцев по этому вопросу.

Опрос будет длиться 7 дней.

На выбор украинцам предоставили три варианта ответа:

- для специального использования,

- для личного,

- против владения оружием.

Принять участие могут только граждане старше 18 лет.