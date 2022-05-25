- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В "Дії" запустили опрос о праве граждан на владение оружием
Сегодня, 25 мая, стартует новый опрос в приложении "Дія". Минцифры предлагает украинцам поучаствовать в опросе о праве граждан на владение оружием.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Так, в приложении "Дія" запустили опрос, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным?
Недавно парламент проголосовал в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия. Но вопрос о том, как именно владеть им не решен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для продолжения работы над законопроектом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский решил спросить мнение украинцев по этому вопросу.
Опрос будет длиться 7 дней.
На выбор украинцам предоставили три варианта ответа:
- для специального использования,
- для личного,
- против владения оружием.
Принять участие могут только граждане старше 18 лет.