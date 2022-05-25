У "Дії" запустили опитування про право громадян на володіння зброєю

Сьогодні, 25 травня, стартує нове опитування у додатку "Дія". Мінцифри пропонує українцям взяти участь у опитуванні щодо права громадян на володіння зброєю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

У додатку "Дія" запустили опитування, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним?

Нещодавно парламент проголосував у першому читанні за законопроект про обіг вогнепальної зброї. Але питання про те, як саме володіти ним не вирішено.

Для продовження роботи над законопроектом міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вирішив запитати думку українців з цього питання.

Опитування триватиме 7 днів.

На вибір українцям надали три варіанти відповіді:

- для спеціального використання,

- для особистого,

- проти володіння зброєю.

Взяти участь можуть лише громадяни віком від 18 років.