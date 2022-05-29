Майже 60% учасників опитування у "Дії" виступають за носіння зброї у громадських місцях

Близько 80% українців хотіли б володіти вогнепальною зброєю. При цьому 60% із них підтримують ідею вільного носіння зброї у громадських місцях.

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Про це свідчать проміжні результати опитування у додатку "Дія".

Станом на 29 травня близько 60% українців підтримують обіг зброї для особистого захисту. Йдеться про те, що зброю можуть мати всі громадяни, які відповідають закону. При цьому вони можуть його носити із собою.

Понад 19% підтримують обіг зброї для спеціальних потреб. Цей варіант передбачає обмежений обіг вогнепальної зброї: що передбачає, що зброю можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, але носити зброю із собою їм буде заборонено. Зберігати зброю можна буде лише вдома, а використовувати – у тирах та на стрільбищах.

Ще близько 19% громадян категорично проти того, щоб пістолети були в обігу серед цивільного населення. Наразі у "Дії" проголосувало майже 1,5 млн громадян України.

Нагадаємо, 25 травня стартувало опитування у додатку "Дія" про право громадян на володіння зброєю. При цьому раніше Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про обіг вогнепальної зброї. Але питання про те, як саме володіти ним не вирішено.