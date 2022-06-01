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Легалізація зброї в Україні: Федоров опублікував результати голосування у "Дії"
У "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто та як може володіти зброєю у країні. Він став наймасштабнішим у порівнянні з попередніми двома, які проводили у "Дії" раніше.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про результати опитування.
Українцям запропонували три варіанти відповідей, і голоси розподілилися таким чином:
- 59% вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет і вільно носити його із собою у громадських місцях;
- 22% – зазначають, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення;
- 19% – відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах. У такому разі носити зброю з собою заборонено.
"Дякую за вашу активність. Така залученість – показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може спілкуватися зі своїми громадянами за три кліки. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії", - прокоментував результати Федоров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він уточнив, що за тиждень в опитуванні взяли участь 1 726 452 українців.
Нагадаємо, що опитування у додатку "Дія" про право громадян на володіння зброєю стартувало 25 травня. Взяти участь у ньому могли лише громадяни віком від 18 років.
Джерело фото: ua.depositphotos.com