Продаж частки Armani: модний дім розглядає кількох інвесторів замість одного

Італійська група компаній класу люкс Armani готова залучити кількох інвесторів до продажу 15% акцій, які були передбачені заповітом покійного засновника Джорджо Армані.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Генеральний директор компанії Джузеппе Марсоччі під час кулуарів показу мод Giorgio Armani, відповідаючи на запитання журналістів про можливість розділення пакету акцій між трьома різними покупцями, зазначив, що жодне остаточне рішення ще не ухвалено, проте варіант із кількома інвесторами цілком розглядається.

Джорджо Армані пішов із життя у віці 91 року у вересні минулого року. Згідно з його заповітом, початковий продаж 15% компанії має відбутися протягом 12–18 місяців після його смерті, після чого передбачається реалізація більшої частки або виведення акцій на біржу.

У самому документі засновник назвав французький люксовий концерн LVMH, виробника косметики L'Oreal та оптичного гіганта EssilorLuxottica як переважних покупців, водночас залишаючи можливість для участі інших інвесторів рівного статусу.

Імперія Armani шукає нових власників

Генеральний директор модного дому відмовився коментувати інформацію про те, чи зверталися до групи інші потенційні інвестори, окрім тих, хто вже був чітко зазначений у заповіті.

Водночас він наголосив, що компанія має намір суворо дотримуватися графіків, встановлених її засновником, хоча успіх будь-якої угоди залежатиме від досягнення домовленостей щодо ціни та решти деталей.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Armani готується провести серію зустрічей із LVMH, L'Oreal та EssilorLuxottica для обговорення можливого продажу міноритарного пакета, зокрема через консорціум із трьох груп.

Зі свого боку, агентство Reuters зазначало, що EssilorLuxottica не виключає партнерства з іншими учасниками торгів.

Кадрові зміни та стратегія розвитку

На тлі підготовки до продажу акцій модний дім продовжує активну трансформацію управління. Цього місяця компанія призначила колишнього дизайнера Versace Даріо Вітале новим креативним директором аксесуарів для лінійок Emporio Armani та Giorgio Armani.

Джузеппе Марсоччі пояснив, що цей крок покликаний забезпечити баланс між традиційною спадкоємністю бачення засновника та необхідністю динамічного руху вперед. За його словами, саме сегмент аксесуарів повинен стати однією з ключових точок зростання для всієї групи в майбутньому.

Нагадаємо, торік представники фонду Armani звернулися до потенційних покупців щодо продажу міноритарного пакету акцій відомої італійської модної групи. Цей крок фактично розпочала процес отримання частки в одній із найвідоміших модних імперій світу лише через кілька тижнів після смерті дизайнера Джорджо Армані.