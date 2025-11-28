Модний дім Armani призначив розширену раду директорів: хто увійшов до нового складу

Італійський будинок розкоші Armani оголосив про формування нової, розширеної ради директорів, яка складається з восьми членів. Це рішення ухвалено на тлі підготовки компанії до продажу 15% акцій після смерті її засновника, Джорджо Армані, у вересні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Нова рада покликана забезпечити стратегічне управління в умовах значних змін в індустрії розкоші та виконання волі засновника. До неї увійшли три представники родини Армані, а також низка впливових керівників галузі:

Марко Біззаррі — колишній генеральний директор конкуруючого дому Gucci;

Джон Хукс — екскерівник Armani;

Анджело Моратті —міланський бізнесмен;

Федеріко Маркетті — засновник інтернет-магазину Yoox;

Джузеппе Марсокчі — колишній заступник керуючого директора Armani, який нещодавно обійняв посаду головного виконавчого директора групи та приєднався до ради минулого місяця.

Раду директорів, як і раніше, очолює давній партнер Джорджо Армані – Панталео Делл'Орко. Інші два "сімейні місця" обіймають племінниця Сільвана Армані та племінник Андреа Камерана. Це значна зміна порівняно з попереднім складом із семи осіб, де родина займала більше позицій.

Це призначення відбувається напередодні продажу частини акцій. Згідно із заповітом Джорджо Армані, спадкоємцям наказано протягом 18 місяців або поступово продати модний дім, створений ним 50 років тому, або вийти на біржу, починаючи з 15% акцій. Серед пріоритетних покупців для продажу названі такі гіганти, як конгломерат LVMH, група краси L'Oreal, виробник окулярів EssilorLuxottica або інша "рівноправна" група.

Важливо зазначити, що Фонд Джорджіо Армані підтвердив намір зберегти частку не менше 30% капіталу компанії, незалежно від майбутніх змін, включаючи прихід нових акціонерів чи публічний лістинг.

Нагадаємо, у жовтні представники фонду Armani звернулися до потенційних покупців щодо продажу міноритарного пакету акцій відомої італійської модної групи. Цей крок фактично розпочала процес отримання частки в одній із найвідоміших модних імперій світу лише через кілька тижнів після смерті дизайнера Джорджо Армані.