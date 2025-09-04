Помер легендарний дизайнер одягу Джорджіо Армані: що відомо про його кар’єру та статки

Джорджіо Армані помер сьогодні, 4 вересня, у віці 91 року. Він кілька місяців відновлювався вдома після госпіталізації, яку тримав у секреті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію La Repubblica.

Цими днями він був зайнятий показом мод, запланованим на 28 вересня в Академії Brera, яким він мав відзначити 50-річчя свого бренду Giorgio Armani. Модельєр він стежив за репетиціями до самого кінця по FaceTime.

Джорджіо Армані був відомий своїм прямолінійним характером. У своїй роботі він завжди ставив на перше місце людей, які носять його одяг, а потім уже моду, тренди та швидкоплинні тенденції.

Кар’єра Джорджіо Армані

Відомий модельєр та очільник дому моди Giorgio Armani народився 11 липня 1934 року в італійському місті П'яченца. Після закінчення школи в 1955 році вступив у медичний університет, але через два роки, розчарувавшись в медицині, кинув навчання та був призваний до армії. Повернувшись додому, влаштувався на роботу в Rinascente, головний універмаг Мілана, де працював оформлювачем вітрин і продавцем-консультантом, і там він дізнався, як що таке мода.

У 1965 році відомий вже модельєр Ніно Черруті найняв Армані на роботу та довірив йому (без будь-якого технічного досвіду) свою колекцію. А вже через 10 років з’явився бренд Giorgio Armani зі штаб-квартирою у Венеції. Вперше модельєр представив на подіумі свою колекцію весна/літо 1976 в міланському готелі Plaza.

Протягом багатьох років Армані постійно розширював свій асортимент, спираючись на свої досягнення у сфері високої моди, додавши недорогий Emporio Armani, лінію джинсів, сумок, годинників, окулярів та парфумів — один з яких, Acqua di Gio, став одним із найпопулярніших чоловічих ароматів, комерціалізованим косметичною групою L'Oreal. Він також спробував себе у спортивному одязі, зокрема, розробивши куртки для збірної Італії з футболу.

Статки модельєра

Як пише Вloomberg, зберігаючи жорсткий контроль протягом усього процесу, Армані десятиліттями боровся за збереження незалежності своєї компанії попри злиття та поглинання, які змінили сектор розкоші. Міланські інвестиційні банкіри протягом багатьох років розробляли для компанії незліченну кількість сценаріїв та пропонували пропозиції, які так і не призвели до жодних угод.

91-річний Армані поєднував дизайнерський хист із проникливістю бізнесмена — особисті накопичення. Понад 2 млрд доларів він втратив в 2008 році через різке зниження рівня продажів продукції його корпорації в зв'язку зі світовою фінансовою кризою.

Завдяки таким брендам, як Armani Exchange та Emporio Armani, компанія отримала дохід у розмірі 2,3 мільярда євро у 2024 році. Особистий капітал Армані становив близько 9,5 мільярда доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, що робило його одним із найбагатших людей Італії.

