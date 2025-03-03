Prada має намір купити Versace за 1,6 млрд доларів: що відомо про угоду

Модний дім Prada близький до завершення перемовин щодо придбання бренду Versace в американського інвестора Capri Holdings за суму, яка, за повідомленнями, може досягти майже 1,6 млрд доларів США. Італійський виробник одягу класу люкс може завершити угоду цього місяця.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Prada і Capri можуть підписати угоду щодо італійського люксового виробника одягу цього місяця. Переговори просуваються, скільки первісна перевірка не виявила жодних ризиків.

Однак, як зазначають джерела видання, терміни та оцінка можуть змінитися, а переговори ще можуть зірватися, адже Capri купила Versace у 2018 році приблизно за 1,8 млрд євро. Італійська компанія витратила кілька тижнів на оцінку Versace разом зі своїми консультантами, отримавши ексклюзивний доступ до фінансових показників та показників продажу.

Потенційне придбання будинку моди, заснованого покійним дизайнером Джанні Версаче в 1978 році, дозволило б Prada створити більшого італійського гравця, який зможе краще конкурувати з такими світовими люксовими групами, як LVMH та Kering SA.

Покупка могла б переламати багаторічну тенденцію поглинання італійських модних груп, включаючи Gucci та Valentino, іноземними конкурентами.

"Prada матиме всі можливості для реалізації потенціалу бренду Versace у довгостроковій перспективі, що потенційно дозволить групі стати відповіддю Італії французьким люксовим конгломератам", — заявили аналітики UBS Group AG на чолі з Сьюзі Тібальді.

Бренд Prada став одним із переможців у секторі розкоші на тлі глобального спаду у сегменті високоякісних модних товарів. Її продаж різко зріс у третьому кварталі минулого року завдяки бренду Miu Miu, популярному серед молодих споживачів. Акції Prada зросли на 4,1% у понеділок на біржі Гонконгу.

Аналітики UBS зазначають, що естетика мінімалістичного Prada та "максималістського" Versace "є полярними протилежностями" і не наражаються на ризик поглинання.

Нагадаємо, у січні компанія Capri Holdings, яка володіє брендами Versace, Michael Kors і Jimmy Choo, виставила на продаж дім моди Versace. Серед потенційних покупців – італійський модний гігант Prada.