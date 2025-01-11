Versace виставили на продаж, Prada є серед потенційних покупців

Компанія Capri Holdings, яка володіє брендами Versace, Michael Kors і Jimmy Choo, виставила на продаж дім моди Versace. Серед потенційних покупців – італійський модний гігант Prada.

Про це повідомляє Reuters.

зазначається, що Capri Holdings, зареєстрована на біржі в США, стикається зі спадом продажів на глобальному ринку розкоші, який оцінюється в $400 мільярдів. Основні причини падіння – скорочення витрат китайських споживачів і завершення тривалого економічного буму.

У листопаді 2024 року компанія Tapestry, власник бренду Coach, відмовилася від угоди щодо купівлі Capri за $8,5 мільярда. Після цього керівництво Capri вирішило розглянути можливість продажу своїх брендів. Для цього було залучено Barclays, який вивчає різні стратегічні варіанти, зокрема продаж Versace та Jimmy Choo.

Серед зацікавлених сторін – приватні інвестиційні компанії та конкуренти в секторі предметів розкоші.

Джерела Reuters також повідомляють, що вся група Capri Holdings може бути виставлена на продаж.

Prada, яка раніше співпрацювала з Citi, наразі вивчає можливість угоди. Однак аналітики скептично ставляться до цієї перспективи, наголошуючи на різниці між брендами. Versace відомий своєю яскравою, максимальною естетикою, а Prada тяжіє до мінімалізму.

Скільки коштує Versace

Вартість Versace оцінюється від $1,75 до $2,19 мільярда (без урахування боргів). Проте бренд стикається з фінансовими труднощами: його дохід у 2024 році знизився до $1,03 мільярда, а операційна маржа впала до 2,4% порівняно з 13,7% роком раніше.

Аналітики також вказують на складнощі, які можуть виникнути у Prada після потенційного придбання, зокрема:

Необхідність реорганізації дистрибуції та скорочення оптових продажів.

Осучаснення естетики Versace.

Генеральний директор Prada Андреа Герра у травні заявляв, що компанія не планує масштабних придбань і зосереджена на розвитку своїх брендів.

Зважаючи на це, експерти сумніваються у реальній зацікавленості Prada в угоді з Versace, зазначаючи, що ймовірність пропозиції залишається низькою.

Versace, заснований у Мілані в 1978 році Джанні Версаче, залишається символом розкоші з впізнаваними принтами та мотивом Медузи. Однак перед брендом стоять серйозні виклики, що ускладнює пошук нового власника.

Додамо, у 2008 році, коли виробники розкоші серйозно страждали від кризи та змушені були згортати свої торгові точки у деяких країнах. Тоді ж і Versace була змушена переорієнтувати свій продаж із Японії до Китаю.