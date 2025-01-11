Versace выставили на продажу, Prada есть среди потенциальных покупателей

Компания Capri Holdings, владеющая брендами Versace, Michael Kors и Jimmy Choo, выставила на продажу дом моды Versace. Среди потенциальных покупателей – итальянский модный гигант Prada.

Об этом сообщает Reuters.

отмечается, что Capri Holdings, зарегистрированная на бирже в США, сталкивается со спадом продаж на глобальном рынке роскоши, оцениваемом в $400 миллиардов. Основные причины падения – сокращение расходов китайских потребителей и завершение продолжительного экономического бума.

В ноябре 2024 года компания Tapestry, владелец бренда Coach, отказалась от сделки по покупке Capri за $8,5 миллиарда. После этого руководство Capri решило рассмотреть возможность продажи своих брендов. Jimmy Choo.

Среди заинтересованных сторон частные инвестиционные компании и конкуренты в секторе предметов роскоши.

Источники Reuters также сообщают, что вся группа Capri Holdings может быть выставлена на продажу.

Prada, ранее сотрудничавшая с Citi, изучает возможность сделки. Однако аналитики скептически относятся к этой перспективе, отмечая разницу между брендами. Versace известен своей яркой, максимальной эстетикой, а Prada тяготеет к минимализму.

Сколько стоит Versace

Стоимость Versace оценивается от $1,75 до $2,19 млрд (без учета долгов). Однако бренд сталкивается с финансовыми трудностями: его доход в 2024 году снизился до $1,03 миллиарда, а операционная маржа упала до 2,4% по сравнению с 13,7% годом ранее.

Аналитики также указывают на сложности, которые могут возникнуть у Prada после потенциального приобретения, в частности:

Необходимость реорганизации дистрибуции и сокращение оптовых продаж.

Осовременивание эстетики Versace.

Генеральный директор Prada Андреа Герра в мае заявлял, что компания не планирует масштабные приобретения и сосредоточена на развитии своих брендов.

Ввиду этого эксперты сомневаются в реальной заинтересованности Prada в соглашении с Versace, отмечая, что вероятность предложения остается низкой.

Versace, основанный в Милане в 1978 году Джанни Версаче, остается символом роскоши с узнаваемыми принтами и мотивом Медузы. Однако перед брендом стоят серьезные вызовы, что затрудняет поиск нового владельца.

Добавим, в 2008 году, когда производители роскоши серьезно страдали от кризиса и были вынуждены сворачивать свои торговые точки в некоторых странах. Тогда же и Versace была вынуждена переориентировать свою продажу из Японии в Китай.