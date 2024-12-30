На український ринок незабаром вийдуть три відомі бренди одягу

На український ринок незабаром вийдуть нові міжнародні оператори, з якими ведуться активні перемовини.

Найближчим часом у ТРЦ з'являться такі бренди, як UNIQLO (Японія), Kiabi (Франція) та Pepco (Польща), повідомили в компанії UTG.

Також цього року повернулись до України міжнародні оператори, які не планували взагалі відкриття свої брендів до кінця війни, такі як H&M та бренди Inditex. Вони оцінили баланс ризиків і попиту та вирішили все ж таки розпочати роботу у воєнний період, наголосили аналітики.

Також щоб задовольнити попит ритейлерів, у 2025 році в Києві планують своє відкриття дев’ять нових торгових центрів загальною площею близько 210 тис кв. метрів.

Серед них такі об’єкти як, Ocean Mall, Baltic Sky, InterGal City Venice Mall та інші. Але, як прогнозують аналітики UTG, дати відкриття нових ТРЦ можуть переноситись через блекаути, безпекові ризики, відсутність робочої сили та інші причини.

За даними аналітиків, протягом 2024 року на тлі збереження загального обсягу пропозиції торгових площ вакантність торговельно-розважальних центрів у Києві скоротилася: із 16,3% у 2023 році до 15% на кінець 2024 року.

У 2024 році в Київскькій області було відкрито новий ТЦ Epicentr Green Gallery площею 62 тис. кв. метрів. Також були введені в експлуатацію невеликі ТЦ в Одесі та Ужгороді і Кам’янець-Подільському.

Значна частина операторів, а разом з ними і торгові центри, постраждали на Півдні та Сході країни.

В Українській раді торговельних центрів також наголосили в коментарі Delo.ua, що у 2024 році зафіксовано два влучання по торгових центрах України. Крім того, мали місце чимало пошкоджень об'єктів великоформатної торгівлі, які за класифікацією УРТЦ не потрапляють до категорії торгових центрів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на підконтрольній на 24 лютого 2022 р. Україні території було зруйновано дев'ять та пошкоджено 23 торговельних центри. Загальна сума прямих збитків ТЦ (без прямих збитків операторів) оцінюється у понад в $380 мільйонів.

Станом на листопад 2024 року 10 з пошкоджених об'єктів відновили свою роботу. Зокрема під Києвом відновив свою роботу ТРЦ, який був повністю знищений росіянами у перші дні війни.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що у 2025-2026 роках в Україні відкриватимуться торговельні центри в основному у Києві та західних регіонах - Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді, Івано-Франківську та на Буковелі.



