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Inditex відкриває близько 20 магазинів у Києві
Власник брендів Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka Inditex поступово відновлює свою комерційну діяльність в Україні, починаючи з вівторка, 2 квітня. З середи компанія планує відкрити близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara у Києві.
Про це повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE.
Таким чином текстильний гігант повертається на український ринок через понад два роки після того, як видав указ про закриття своїх магазинів і скасування операцій електронної комерції через війну.
Після Києва Inditex відчинить магазини в ТРЦ "Леополіс" (Львів).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У компанії зазначили, що відновлення комерційної діяльності Inditex в Україні буде поступовим як у фізичних, так і у віртуальних магазинах і буде адаптовано до потреб ринку.
Повідомляється, що компанія може відкрити близько п’ятдесяти магазинів у країні в найближчі місяці. Вони будуть працювати у столиці або в західній частині України. Тобто у містах, найвіддаленіших від фронту.
Що стосується онлайн-продажів, сім брендів Inditex відновлять розподіл замовлень одночасно з відновленням своїх перших фізичних магазинів, а умови обслуговування клієнтів будуть оголошені на платформах брендів.
Додамо, всі магазини компанії, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, були зачинені 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Inditex припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Також Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України 8 березня повідомило, що бренди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються в Україну.
Джерело фото: ua.depositphotos.com