Польський виробник одягу LPP підробив дані про вихід з російського ринку

Польська роздрібна мережа, яка займається продажем одягу LPP і претендує на звання найбільшої модної компанії в Центральній та Східній Європі імітувала свій вихід з ринку РФ і після гучної заяви про продаж своїх активів дубайській компанії Far East Services, продовжило працювати в Росії.

Про це йдеться у звіті, який опублікувала американська дослідницька компанія Hindenburg Research.

До повномасштабного вторгнення Росія була найбільшим міжнародним ринком LPP, генеруючи приблизно 19,2% доходу компанії, який давали 553 магазини. У компанії були відкрити ще сотні магазинів у РФ. Незважаючи на заяву LPP про втрату приблизно 20% доходу від вилучення своїх російських активів, загальний дохід компанії все одно помітно зріс на 13% у 2022/23 фінансовому році.

"У грудні 2023 року ми відправили таємних покупців до флагманських магазинів "Far East Services" у Москві та Санкт-Петербурзі. Майже весь одяг, який ми сфотографували, мав ідентичний дизайн і колір до колекцій осінь/зима в онлайн-каталогах LPP у Польщі, що вказує на те, що продукція LPP все ще якимось чином пробираються в Росію принаймні через 18 місяців після заявленого відчуження", - написали дослідники з Hindenburg Research.

Повідомляється, що штрих-коди, знайдені на російських товарах, виглядали застарілими, однак аналітики отримали презентацію, в якій детально описано, як LPP планувала змінити штрих-коди, щоб приховано відстежувати російські товари через власні ІТ-системи, приховуючи свій постійний контроль над інвентарем.

У звіті зазначено, що російські внутрішні коди продуктів точно збігалися з кодами продуктів у польському каталозі LPP. Окрім цього, вище керівництво LPP може шифрувати дійсні штрих-коди, зареєстровані в LPP у Польщі, і маскувати їх під незв’язані китайські штрих-коди.

"Ми провели реверсивну інженерію 65 штрих-кодів у роздрібних магазинах "Далекосхідних послуг" у Росії за секретною методологією LPP. Після декодування вони точно збігалися зі штрих-кодами LPP, зареєстрованими в Польщі. Ми розглядаємо це як безперечний доказ ретельно розроблених кроків LPP, спрямованих на приховування свого фіктивного вилучення з Росії", - йдеться у звіті.

Акції компанії впали на 35%

Видання Вloomberg пише, що після того, як в Hindenburg Research заявили, що вихід польської компанії з Росії був обманом, акції компанії обвалилися на 35%. Акції впали у Варшаві найбільше за всю історію спостережень, знищивши майже 3 мільярди доларів акціонерної вартості.

У відповідь на це LPP заявила, що стала жертвою "організованої дезінформаційної атаки" і не володіє та не керує бізнесом у Росії.

"Ми вважаємо, що LPP розробила продуману фіктивну стратегію "відчуження", щоб продовжити роздрібну торгівлю в Росії, намагаючись обдурити інвесторів і споживачів у Польщі, Україні та на інших ринках, щоб вони думали інакше", — йдеться у звіті Hindenburg.

Також там вказано, що торговельні відносини з Росією становлять серйозний ризик для польських компаній, таких як LPP, як через санкції, так і через репутаційні ризики — згідно з опитуванням, проведеним Pew Research Center навесні 2022 року, 97% громадян Польщі мають негативне ставлення до Росії після вторгнення.

Додамо, що компанії LPP належать такі бренди як Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, а магазини з LPP є у понад 20 країнах світу.

За час війни багато світових компаній покинули ринок Росії. Шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів KFC, MacDonalds і Starbucks заявили, що йдуть із Росії через розв'язування війни в Україні. Покинув ринок РФ і німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни.

Компанія Essity, які спеціалізується на виробництві засобів гігієни та охорони здоров'я, завершила продаж свого бізнесу у Росії і також остаточно покинула країну

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