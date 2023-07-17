Шведська компанія Essity пішла з російського ринку

Компанія Essity, які спеціалізується на виробництві засобів гігієни та охорони здоров'я, завершила продаж свого бізнесу у Росії, та остаточно покинула країну. Загальний обсяг активів компанії у РФ складав 1,2 мільярда шведських крон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з Росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого та складного процесу", – говорить Магнус Грот, президент і генеральний директор Essity.

У квітні 2022 року Essity розпочала роботу з виходу з російського ринку. Того ж року було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 мільярда шведських крон.

У 2022 році чисті продажі Essity в Росії становили 2% від загального консолідованого чистого продажу.

У пресслужбі Essity додали, що російський бізнес придбала компанія ТОВ "Нові технології".

Покинув ринок РФ і німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни.

За час війни багато світових компаній покинули ринок Росії. Шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів KFC, MacDonalds і Starbucks заявили, що йдуть із Росії через розв'язування війни в Україні.