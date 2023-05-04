Henkel продав свій бізнес в Росії

Німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, завершив продаж свого бізнесу в Росії. Про це повідомили російські ЗМІ.

Німецький гігант завершив операцію з продажу російських активів, за них компанія отримала 690 млн дол.

Угода передбачає придбання російських активів Henkel консорціумом інвесторів, до якого входять Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services. Покупці, як повідомили в головному офісі компанії, мають налагоджені зв'язки із західними країнами і не перебувають під санкціями Євросоюзу.

Зазначимо, в Росії Henkel виробляла продукцію на 11 заводах, на яких створювалися клейові матеріали, мийні засоби, косметики і засоби особистої гігієни. Компанія володіла брендами "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan.

У 2021 році виручка російської “Хенкель” склала 95,14 млрд руб. Чистий прибуток - 7,48 млрд руб.

Кількість співробітників, які працювали в Росії, - 2,5 тис. осіб.

Про те, що Henkel AG продає свій бізнес в Росії, стало відомо в квітні.

В Henkel наголосили, що рішення про вихід з російського ринку компанія ухвалила у квітні 2022 року.

Раніше журналіст, блогер Сергій Лямець у власному розслідуванні щодо компаній, які не вийшли з Росії, заявив, що “Німецький хімічний гігант Henkel AG рік тому оголосив, що планує припинити діяльність у Росії. Натомість, він лише виділив свій російський бізнес у окрему структуру Lab Industries. Перейменував, тобто. Певним чином, я розумію: 11 заводів з обсягами продажу близько €1 млрд на рік - то є аргумент. Але все одно, це дійсно дивно.”

Додамо, в другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок.

Як стало відомо, південнокорейська компанія, яка спеціалізується на виробництві автомобілів, Hyundai Motor Co планує покинути російський ринок і продати свої виробничі підприємства.