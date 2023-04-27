Hyundai йде з Росії і продає заводи в РФ - ЗМІ

Південнокорейська компанія, яка спеціалізується на виробництві автомобілів, Hyundai Motor Co планує покинути російський ринок і продати свої виробничі підприємства. Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Переговори про продаж заводів казахстанській компанії знаходяться на завершальній стадії, Hyundai чекає остаточної відповіді від уряду РФ.

Як нагадали журналісти, Hyundai була в трійці найбільш популярних автомобільних брендів в Росії до повномасштабної війни.

Торік Hyundai Motor призупинила роботу на своєму російському представництві. У березні автовиробник заявив, що розглядає "різні варіанти" для своєї роботи в Росії.

У коментарі Reuters Hyundai Motor заявила, що розглядає різні сценарії майбутнього свого бізнесу в Росії, додавши, що поки що жодного рішення не ухвалили.

Hyundai Motor разом із дочірньою компанією Kia Corp входить до 10 найбільших світових автовиробників за обсягом продажів і виробляє близько 200 000 автомобілів на рік у Росії, приблизно 4% світових виробничих потужностей.

Раніше, за інформацією ЗМІ, мережа будівельних гіпермаркетів вирішила продати всі складські приміщення в Росії. Перед тим, в березні, французька група ADEO, яка володіє Leroy Merlin, заявила про намір продати всі свої магазини в Росії.

Минулого тижня німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, повідомив, що підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії.

Також іспанська компанія Inditex SA, яка володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear, отримала дозвіл на продаж свого бізнесу в Росії.

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