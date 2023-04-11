Hyundai Motor Group планує виробляти 40% усіх електромобілів у світі

Південнокорейська компанія Hyundai Motor Group планує витратити близько 24 трлн вон (18,2 млрд доларів) до 2030 року, щоб збільшити виробництво електромобілів. Про це повідомляє Bloomberg.

Фірма, яка випускає автівки Hyundai, Kia та Genesis, поставила собі за мету стати одним із трьох провідних виробників електрокарів у світі. Компанія хоче збільшити річний випуск електромобілів у Південній Кореї до 1,51 млн одиниць до кінця поточного десятиліття. На той час загалом у світі очікується виготовлення 3,64 млн таких авто на рік. Таким чином, Hyundai Motor Group планує досягти показника в понад 40% від світового річного виробництва.

До 2030 року компанія прагне мати 31 модель електромобілів.

Відомо, що Kia побудує новий завод з виробництва електрокарів спеціального призначення в місті Хвасон на південь від Сеула. Hyundai вже провела церемонію закладення фундаменту, на якій був присутній президент Південної Кореї Юн Сук Йоль.

Як очікується, цьогоріч адміністрація президента оголосить про пакет підтримки корейської індустрії електромобілів, включаючи фінансову допомогу та інвестиції в дослідження та розробки автозапчастин. Так Південна Корея хоче стати азіатським центром для глобального виробництва електромобілів.

Нагадаємо, що Hyundai – не єдина компанія, яка має великі плани щодо виробництва електрокарів. Наприклад, німецька Volkswagen нещодавно в пʼятирічному плані збільшила інвестиції в програмне забезпечення та електромобілі до 122 млрд євро, що становитиме понад дві третини від загальних вкладень.

А японська Toyota планує представити 10 нових моделей електромобілів на акумуляторах до 2026 року. Це стане довгоочікуваним розвитком для компанії у напрямку виробництва авто на альтернативних джерелах живлення.

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