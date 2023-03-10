Mitsubishi Motors продаватиме лише електромобілі: коли це станеться

Mitsubishi Motors посилює свою стратегію електрифікації, щоб залишатися конкурентоспроможними на ключових ринках, та планує, що до 2035 року продаватиме виключно електромобілі.

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Про це повідомляє Reuters.

Японський автовиробник, відомий своїм позашляховиком Outlander, дотримувався попередньої мети — до 2030 фінансового року половина продажів нових автомобілів була електрифікована, а тепер пообіцяв збільшити цей показник до 100% до 2035 фінансового року.

Mitsubishi розглядає гібриди (PHEV), гібридні електромобілі та акумуляторні електромобілі (BEV) як електрифіковані транспортні засоби.

Електрифіковані транспортні засоби склали близько 7% від загального обсягу продажів нових автомобілів компанії в 2021 фінансовому році.

"Серед наших існуючих моделей ми розширимо географічні регіони, де пропонується наш флагманський PHEV Outlander, і збільшимо продажі легкого комерційного електромобіля Minicab-MiEV, який було перезапущено минулого року", — сказав генеральний директор компанії Такао Като.

Також Mitsubishi, заявила, що випустить 16 нових моделей протягом наступних п'яти років, сім з них будуть працювати виключно з двигуном внутрішнього згоряння, п’ять будуть гібридами, а решта дві – BEV.

Зазначимо, таке рішення автогіганта зумовлено тим, що Європейський парламент підтримав заборону на випуск нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (бензиновими, дизельними та іншими) на території ЄС з 2035 року.