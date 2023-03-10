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Mitsubishi Motors продаватиме лише електромобілі: коли це станеться
Mitsubishi Motors посилює свою стратегію електрифікації, щоб залишатися конкурентоспроможними на ключових ринках, та планує, що до 2035 року продаватиме виключно електромобілі.
Про це повідомляє Reuters.
Японський автовиробник, відомий своїм позашляховиком Outlander, дотримувався попередньої мети — до 2030 фінансового року половина продажів нових автомобілів була електрифікована, а тепер пообіцяв збільшити цей показник до 100% до 2035 фінансового року.
Mitsubishi розглядає гібриди (PHEV), гібридні електромобілі та акумуляторні електромобілі (BEV) як електрифіковані транспортні засоби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Електрифіковані транспортні засоби склали близько 7% від загального обсягу продажів нових автомобілів компанії в 2021 фінансовому році.
"Серед наших існуючих моделей ми розширимо географічні регіони, де пропонується наш флагманський PHEV Outlander, і збільшимо продажі легкого комерційного електромобіля Minicab-MiEV, який було перезапущено минулого року", — сказав генеральний директор компанії Такао Като.
Також Mitsubishi, заявила, що випустить 16 нових моделей протягом наступних п'яти років, сім з них будуть працювати виключно з двигуном внутрішнього згоряння, п’ять будуть гібридами, а решта дві – BEV.
Зазначимо, таке рішення автогіганта зумовлено тим, що Європейський парламент підтримав заборону на випуск нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (бензиновими, дизельними та іншими) на території ЄС з 2035 року.