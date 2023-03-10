Mitsubishi Motors будет продавать только электромобили: когда это произойдет

Mitsubishi Motors усиливает свою стратегию электрификации, чтобы оставаться конкурентоспособной на ключевых рынках, и планирует, что до 2035 года будет продавать исключительно электромобили.

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Об этом сообщает Reuters.

Японский автопроизводитель, известный своим внедорожником Outlander, придерживался предыдущей цели – до 2030 финансового года половина продаж новых автомобилей была электрифицирована, а теперь пообещал увеличить этот показатель до 100% к 2035 финансовому году.

Mitsubishi рассматривает гибриды (PHEV), гибридные и аккумуляторные электромобили (BEV) как электрифицированные транспортные средства.

Электрифицированные транспортные средства составили около 7% общего объема продаж новых автомобилей компании в 2021 финансовом году.

"Среди наших существующих моделей мы расширим географические регионы, где предлагается наш флагманский PHEV Outlander, и увеличим продажи легкого коммерческого электромобиля Minicab-MiEV, который был перезапущен в прошлом году", - сказал генеральный директор компании Такао Като.

Также Mitsubishi заявила, что выпустит 16 новых моделей в течение следующих пяти лет, семь из них будут работать исключительно с двигателем внутреннего сгорания, пять будут гибридами, а остальные две – BEV.

Отметим, что такое решение автогиганта обусловлено тем, что Европейский парламент поддержал запрет на выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновыми, дизельными и другими) на территории ЕС с 2035 года.