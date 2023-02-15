У ЄС заборонили випуск автомобілів із класичним двигуном з 2035 року

Європейський парламент у вівторок, 14 лютого, підтримав заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (бензиновими, дизельними та іншими) на території ЄС з 2035 року.

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Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

За відповідне рішення проголосували 340 депутатів, 279 висловились проти.

Законодавство регулює шлях до нульових викидів CO2 для нових легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів у 2035 році (мета – для всього автопарку ЄС скоротити викиди CO2 від нових автомобілів та мікроавтобусів на 100% порівняно з 2021 роком).

Проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлені на 55% для легкових автомобілів та 50% для мікроавтобусів.

Виробники, котрі мають невеликі обсяги виробництва за календарний рік (від 1 тис. до 10 тис. нових легкових автомобілів або від 1 тис. до 22 тис. нових мікроавтобусів), можуть отримати відстрочку до кінця 2035 року. Натомість ті, хто реєструє менше 1 тис. нових транспортних засобів на рік, як і раніше, звільняються від таких вимог.

За словами євродепутата Яна Хуитема, прийнятий регламент створює розуміння для автомобільної промисловості та стимулює інновації та інвестиції в автопром, а придбання та водіння автомобілів з нульовим рівнем викидів стануть дешевшими для споживачів.

Зазначається, що документ ще має бути офіційно схвалений Радою ЄС, перш ніж його опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Зазначимо, кількість електрокарів в Україні постійно зростає. Так, за перший місяць 2023 року українці придбали майже 1,3 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що вдвічі перевищує результат січня 2022 року. З них: легкових авто — 97%, комерційних — близько 3% та один автобус.