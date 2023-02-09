Український ринок електромобілів зріс удвічі за січень: рейтинг марок

За перший місяць 2023 року українці придбали майже 1,3 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що вдвічі перевищує результат січня 2022 року. З них: легкових авто — 97%, комерційних — близько 3% та один автобус.

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Про це 9 лютого повідомила асоціація "Укравтопром".

Volkswagen ID.4 вперше очолив рейтинг найпопулярніших електрокарів України. За січень українську реєстрацію отримали 275 авто цієї моделі (130 нових та 145 вживаних). Друге місце займає Nissan Leaf з результатом в 171 шт. (2 нових та 169 вживаних).

На третій сходинці у рейтингу найпопулярніших електрокарів січня — Tesla Model з результатом 108 шт. реєстрацій (всі б/в).

104 автомобілі DONG FENG (Honda) M-NV українці зареєстрували у січні, що поставило марку на четверте місце у рейтингу. Замикає ТОП-5 січневого ринку електромобілів — Tesla Model Y — 64 шт. (1 нов). В сегменті електричних комерційних авто перше місце належить Renault Kangoo Z.E. - 16 шт. (всі вживані).

"Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23% проти 20% у січні 2022 р", — додали в асоціації.

Загалом, як стало відомо, у січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж торік. Найпопулярнішим вживаним авто у минулому місяці став Renault Megane. Упродовж січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі.

Водночас у січні 2023 року в Україні було зареєстровано близько трьох тисяч нових легкових автомобілів, що на 23% менше, ніж попереднього місяця.

Найбільшою популярністю у українців користувалися автомобілі Toyota, яких в січні було придбано 585 одиниць.