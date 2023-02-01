Які легкові авто купували українці у січні: найпопулярніші марки

У січні 2023 року в Україні було зареєстровано близько трьох тисяч нових легкових автомобілів, що на 23% менше, ніж попереднього місяця.

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Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком січневе поповнення автопарку країни новими авто зменшилось на 44%.

Найбільшою популярністю серед українців користувалися автомобілі Toyota, яких в січні було придбано 585 одиниць (-2% до січня 2022 року).

Другою за популярністю маркою стала Skoda – 235 од. (-16%).

Третє місце в рейтингу у Mercedes-Benz – 220 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 45% більше, ніж роком раніше.

На четвертому місці ще одна преміальна німецька марка – BMW. Баварці на третину покращили свій минулорічний показник – до 212 автівок.

Замикає п’ятірку лідерів січня Volkswagen з результатом 204 авто (-16%).

Також до ТОП – 10 місяця увійшли: Renault – 191 шт. (-79%); Suzuki – 184 шт. (+16%); Kia – 159 шт. (-15%); Hyundai – 159 шт. (-48%); Mazda – 97 шт. (+45%).

Бестселером січня 2023 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 177 покупців.

Нагадаємо, за 2022 рік до України завезли та зареєстрували 388,5 тис вживаних легкових авто, що майже на чверть менше, ніж роком раніше.