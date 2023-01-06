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Майже на чверть скоротилася реєстрація імпортних вживаних авто в Україні в 2022 році, — Укравтопром
За 2022 рік до України завезли та зареєстрували 388,5 тис вживаних легкових авто, що майже на чверть менше, ніж роком раніше. Про це повідомила пресслужби асоціації "Укравтопром".
Середній вік вживаних авто, що у 2022 році завезли та зареєстрували в України, становив 13 років.
В рейтингу найпопулярніших імпортованих вживаних автомобілів перше місце займає Volkswagen. У минулому році 73,4 тис авто цієї марки змінили своїх іноземних власників на українських.
Друге місце займає Renault. Протягом 2022 року було зареєстровано 31,8 тис імпортованих вживаних авто Renault. Третє місце з результатом 28 тис реєстрацій займає марка Ford.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Четвертий результат показав Opel з 25,4 тис реєстрацій. Замикає п'ятірку лідерів Skoda, на рахунку якої за 2022 рік 25,3 тис українських номерів.
Нагадаємо, що в 2022 році протягом квітеня-червня діяло пільгове розмитнення автомобілів. За ці три місяці в Україну завезли 236 792 авто. З них найдорожчим стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.
За інформацією народного депутат Ярослава Железняка, після відміни пільги на безмитне ввезення автотранспорту в Україну, з 01 липня по кінець 2022 року в Україну вже з розмитненням завезли 180 234 одиниці транспортних засобів. З них:
- легкові авто - 108 798 одиниць;
- мотоциклів - 47 231 од.;
- автобусів - 437 од.;
- вантажівок - 8 226 од.;
- причепів - 15 542 од.
Загальна сума на яку ввезли цих транспортних засобів становить $1,76 млрд.