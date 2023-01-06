Майже на чверть скоротилася реєстрація імпортних вживаних авто в Україні в 2022 році, — Укравтопром

За 2022 рік до України завезли та зареєстрували 388,5 тис вживаних легкових авто, що майже на чверть менше, ніж роком раніше. Про це повідомила пресслужби асоціації "Укравтопром".

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Середній вік вживаних авто, що у 2022 році завезли та зареєстрували в України, становив 13 років.

В рейтингу найпопулярніших імпортованих вживаних автомобілів перше місце займає Volkswagen. У минулому році 73,4 тис авто цієї марки змінили своїх іноземних власників на українських.

Друге місце займає Renault. Протягом 2022 року було зареєстровано 31,8 тис імпортованих вживаних авто Renault. Третє місце з результатом 28 тис реєстрацій займає марка Ford.

Четвертий результат показав Opel з 25,4 тис реєстрацій. Замикає п'ятірку лідерів Skoda, на рахунку якої за 2022 рік 25,3 тис українських номерів.

Нагадаємо, що в 2022 році протягом квітеня-червня діяло пільгове розмитнення автомобілів. За ці три місяці в Україну завезли 236 792 авто. З них найдорожчим стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.

За інформацією народного депутат Ярослава Железняка, після відміни пільги на безмитне ввезення автотранспорту в Україну, з 01 липня по кінець 2022 року в Україну вже з розмитненням завезли 180 234 одиниці транспортних засобів. З них:

легкові авто - 108 798 одиниць;

мотоциклів - 47 231 од.;

автобусів - 437 од.;

вантажівок - 8 226 од.;

причепів - 15 542 од.

Загальна сума на яку ввезли цих транспортних засобів становить $1,76 млрд.