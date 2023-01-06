Почти на четверть сократилась регистрация импортных подержанных автомобилей в Украине в 2022 году, — Укравтопром

За 2022 год в Украину завезли и зарегистрировали 388,5 тыс легковых автомобилей, что почти на четверть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2022 году завезли и зарегистрировали в Украине, составлял 13 лет.

В рейтинге самых популярных импортируемых подержанных автомобилей первое место занимает Volkswagen. В прошлом году 73,4 тыс авто этой марки сменили своих иностранных владельцев на украинских.

Второе место занимает Renault. В течение 2022 года было зарегистрировано 31,8 тыс импортированных подержанных автомобилей Renault. Третье место с результатом 28 тыс регистраций занимает марка Ford.

Четвертый результат показал Opel с 25,4 тыс регистраций. Замыкает пятерку лидеров Skoda, на счету которой за 2022 год 25,3 тысячи украинских номеров.

Напомним, что в 2022 году в течение апреля-июня действовало льготное растаможивание автомобилей. За эти три месяца в Украину ввезли 236 792 авто. Из них самым дорогим стал Ferrari Roma в 2020 году за $221,4 тыс.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, после отмены льготы на беспошлинный ввоз автотранспорта в Украину, с 01 июля по конец 2022 года в Украину уже с растаможкой завезли 180 234 единицы транспортных средств. Из них:

легковые автомобили – 108 798 единиц;

мотоциклов – 47 231;

автобусов – 437;

грузовиков – 8 226;

прицепов - 15 542.

Общая сумма на которую ввезли этих транспортных средств составляет $1,76 млрд.