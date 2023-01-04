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В 2022 году рынок новых автомобилей просел на 63%
В 2022 году украинцы приобрели 37,9 тыс. новых автомобилей. По сравнению с 2021 годом рынок новых автомобилей просел на 63%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По итогам года первое место рейтинга марок, на рынке новых легковых авто, заняла Toyota с результатом 6914 зарегистрированных авто (на 55% меньше, чем в прошлом).
На втором месте – Renault, продажи автомобилей которой уменьшились на 71% – до 3975 шт.
Третий результат у Skoda – 2829 шт. (-54% от 2021 г.)Подписывайтесь на наш Telegram канал
Четвертое место украинцы предоставили Hyundai, приобретя 2285 авто этой марки (-52%)
Замыкает лидерскую пятерку Volkswagen – 2274 авто (-45%).
Также в ТОП-10 рынка 2022 попали: BMW – 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); Chery – 1631 шт. (-65%); Kia – 1167 шт. (-87%).
Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 2525 регистраций.
Напомним, в Украину за 11 месяцев 2022 года ввезли на 28% электрокаров больше, чем за соответствующий период 2021 года: 11700 против 9130.