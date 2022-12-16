Кількість електрокарів в Україні за рік зросла майже на третину

В Україну за 11 місяців 2022 року ввезил на 28% електрокарів більше, ніж за відповідний період 2021 року: 11 700 проти 9 130.

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Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що торік, в середньому, в Україну ввозили 830 електрокарів на місяць.

В перший місяць вторгнення РФ кількість імпортованих авто скоротилась до 195 електрокарів на місяць, натомість вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала.

«Сплеск» ввезень електроавто зафіксовано в серпні. Тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази — до 1540 електрокарів.

Як й торік, найбільшим попитом в українців користується Nissan Leaf. Цьогоріч було ввезено 2 154 таких авто — це 18% від усіх ввезених електрокарів за період.

Другу позицію несподівано обійняв Volkswagen ID.4 — 1 142 авто. Це 10% від загальної кількості електрокарів.

Tesla Model 3 втратила одну позицію та замикає топ-3 найпопулярніших електроавто в Україні. У 2022 році було ввезено 784 такі авто. Це майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.

Зазначимо, в листопаді українці придбали близько 2,2 тис нових та вживаних електрокарів. Цей показник хоча і перевищує результат листопада 2021 року на 33%, але все ж поступається показнику жовтня 2022-го на 12,6%.

Відомо, що до російських атак на об'єкти електроенергетики, понад 66% українських водіїв думали над тим, щоб купити електрокар або гібридний автомобіль. З них 41% замислився над цим через зростання цін на пальне, ще 36% пояснили це економічною вигодою від користування електромобілями.