Уряд схвалив створення "Енергоатомом" мережі зарядних станцій для електромобілів

Кабінет міністрів 27 вересня ухвалив розпорядження про створення державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій. Про це повідомляє Міністерство енергетики, яке виступило ініціатором документу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що "Енергоатом" планує створити мережу з 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 - великої потужності (від 160 кВт) та 80 - середньої потужності (від 60 кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Створення мережі пропонується реалізувати впродовж двох років.

Як вказав міністр енергетики Герман Галущенко, через військову агресію Росії та спровоковану нею кризу на ринку пального спостерігається стрімке зростання попиту на електромобілі, а "Енергоатом" має значні резервні потужності для безпечного виробництва дешевої та чистої електроенергії.

"В Україні на сьогодні разом з "гібридами" кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики", - сказав він.

Чиновник додав, що розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури сприятиме і зменшенню залежності України від викопного палива, зниженню рівня шкідливих викидів в атмосферу та покращенню загального екологічної ситуації.

Нагадаємо, що 17 червня "Енергоатом" підписав з державним Укргазбанком меморандум про співпрацю у створенні національної мережі електричних зарядних станцій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com