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Кабмин одобрил создание "Энергоатомом" сети зарядных станций для электромобилей
27 сентября Кабинет министров принял распоряжение о создании государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сети скоростных автомобильных электрозарядных станций. Об этом сообщает Министерство энергетики, выступившее инициатором документа.
Отмечается, что "Энергоатом" планирует создать сеть из 120 автомобильных электрических зарядных станций: 40 – большой мощности (от 160 кВт) и 80 – средней мощности (от 60 кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях Украины. Создание сети предлагается реализовать в течение двух лет.
Как указал министр энергетики Герман Галущенко, из-за военной агрессии России и спровоцированного ею кризиса на рынке горючего наблюдается стремительный рост спроса на электромобили, а "Энергоатом" имеет значительные резервные мощности для безопасного производства дешевой и чистой электроэнергии.
"В Украине на сегодняшний день вместе с "гибридами" количество электрифицированных авто составляет более 100 тысяч. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только для распространения частного электротранспорта, но и развития новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики", – сказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чиновник добавил, что развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры будет способствовать и уменьшению зависимости Украины от ископаемого топлива, снижению уровня вредных выбросов в атмосферу и улучшению общей экологической ситуации.
Напомним, что 17 июня "Энергоатом" подписал с государственным Укргазбанком меморандум о сотрудничестве по созданию национальной сети электрических зарядных станций.
Источник фото: ua.depositphotos.com