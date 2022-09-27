Кабмин одобрил создание "Энергоатомом" сети зарядных станций для электромобилей

27 сентября Кабинет министров принял распоряжение о создании государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сети скоростных автомобильных электрозарядных станций. Об этом сообщает Министерство энергетики, выступившее инициатором документа.

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Отмечается, что "Энергоатом" планирует создать сеть из 120 автомобильных электрических зарядных станций: 40 – большой мощности (от 160 кВт) и 80 – средней мощности (от 60 кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях Украины. Создание сети предлагается реализовать в течение двух лет.

Как указал министр энергетики Герман Галущенко, из-за военной агрессии России и спровоцированного ею кризиса на рынке горючего наблюдается стремительный рост спроса на электромобили, а "Энергоатом" имеет значительные резервные мощности для безопасного производства дешевой и чистой электроэнергии.

"В Украине на сегодняшний день вместе с "гибридами" количество электрифицированных авто составляет более 100 тысяч. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только для распространения частного электротранспорта, но и развития новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики", – сказал он.

Чиновник добавил, что развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры будет способствовать и уменьшению зависимости Украины от ископаемого топлива, снижению уровня вредных выбросов в атмосферу и улучшению общей экологической ситуации.

Напомним, что 17 июня "Энергоатом" подписал с государственным Укргазбанком меморандум о сотрудничестве по созданию национальной сети электрических зарядных станций.

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