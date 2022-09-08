Ford даст возможность заряжать электрокары, не выходя из автомобиля

Необходимость личного участия в зарядке — одна из серьезных преград между электромобилями и людьми с инвалидностью. Если с бензиновым или другим традиционным топливом у водителя всегда есть выбор между заправками с самообслуживанием и без, к розетке свой электрокар приходится подключать исключительно лично. Это может стать серьезной проблемой, когда возможности передвижения ограничены и выбраться из автомобиля лишний раз тяжело. Проблему взялись решать в Ford Motor Company. Эксперты Автопро рассказывают подробности и помогут найти качественные запчасти Форд .

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Инженеры Ford разработали роботизированный механизм, который сам подключается к электромобилю и начинает процесс зарядки. Водитель руководит процессом, не вставая с места, со своего смартфона. На демонстрационном видеоролике можно наблюдать, как робозарядка с помощью встроенной камеры ищет нужный разъем и присоединяется к нему. Все, что требуется от водителя: остановится в нужном месте и включить робота из специального приложения в смартфоне. Стоит отметить, что наличие смартфона необходимо и на обычных, не роботизированных, зарядочных станциях для электрокаров. Иначе их просто невозможно оплатить.

Помощь людям с ограниченной подвижностью — главная цель данной разработки. Однако она может упростить жизнь и вполне мобильным людям, которые не хотят покидать автомобиль ради того, чтобы подключить его к зарядке. Это также может быть вопросом безопасности в ночное время. В компании-разработчике пока не сообщают точных сроков появления роботизированных станций в городах. На данный момент разработка находится в стадии концепта, то есть физически она уже существует и функционирует. Теперь ей надо пройти серию испытаний в реальных условиях, после чего начнется стадия серийного производства. Руководство Ford сообщает, что работа ведется активно, с высоким приоритетом, а значит, будет выполнена в самые короткие сроки. После выхода на рынок, зарядные станции будут устанавливать не только там, где обычно заряжают электрокары — на стоянках и парковках, а и дома у владельцев электрокаров с инвалидностью.