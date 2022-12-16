Количество электрокаров в Украине за год выросло почти на треть

В Украину за 11 месяцев 2022 года ввез на 28% электрокаров больше, чем за соответствующий период 2021 года: 11 700 против 9 130.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что в прошлом году в среднем в Украину ввозили 830 электрокаров в месяц.

В первый месяц вторжения РФ количество импортируемых авто сократилось до 195 электрокаров в месяц, а уже в апреле увеличилось вдвое и с тех пор постепенно росло.

Всплеск ввозов электроавто зафиксирован в августе. Тогда количество электрокаров за месяц возросло более чем в 2 раза — до 1540 электрокаров.

Как и в прошлом году, самым большим спросом у украинцев пользуется Nissan Leaf. В этом году было ввезено 2 154 таких авто — это 18% всех ввозимых электрокаров за период.

Вторую позицию неожиданно занял Volkswagen ID.4 – 1 142 авто. Это 10% от общего количества электрокаров.

Tesla Model 3 потеряла одну позицию и замыкает топ-3 самых популярных электроавто в Украине. В 2022 году было ввезено 784 таких авто. Это почти 7% от общего количества импортируемых электрокаров.

Отметим, в ноябре украинцы приобрели около 2,2 тыс новых и подержанных электрокаров. Этот показатель хотя и превышает результат ноября 2021 на 33%, но все же уступает показателю октября 2022-го на 12,6%.

Известно, что до российских атак на объекты электроэнергетики более 66% украинских водителей думали над тем, чтобы купить электрокар или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от использования электромобилей.