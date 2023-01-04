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В 2022 році ринок нових автомобілів просів на 63%
У 2022 році українці придбали 37,9 тис. нових авто. В порівнянні з 2021 роком ринок нових автомобілів просів на 63%. Про це повідомляє асоціація “Укравтопром”.
За підсумками року перше місце рейтингу марок, на ринку нових легкових авто, посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік).
На другому місці - Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% - до 3975 шт.
Третій результат у Skoda - 2829 шт. (-54% від 2021 р.)Підписуйтесь на наш Telegram канал
Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%)
Замикає лідерську п'ятірку Volkswagen - 2274 авто (-45%).
Також в ТОП-10 ринку 2022 року потрапили: BMW – 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); Chery – 1631 шт. (-65%); Kia – 1167 шт. (-87%).
Бестселером року став автомобіль Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.
Нагадаємо, в Україну за 11 місяців 2022 року ввезли на 28% електрокарів більше, ніж за відповідний період 2021 року: 11 700 проти 9 130.