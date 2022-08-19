- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Почти 70% украинских водителей хотят купить электрокары из-за роста цен на топливо - опрос
Более 66% украинских водителей думают о том, чтобы купить электрокар или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от использования электромобилей.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой для поездок BlaBlaCar.
Среди электроавтомобилей, которыми уже пользуются респонденты, наиболее популярны Nissan Leaf, Toyota Prius и Tesla.
По данным института исследований рынка авто в Украине, с января по июнь 2022 года украинцы приобрели 8,2 тысяч электромобилей, что на 29,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также из-за повышения цен на горючее и уменьшения потребности в регулярных поездках 42% опрошенных украинцев отмечают, что стали ездить реже во время войны. Для 23% водителей частота поездок не поменялась.
В США фиксируется похожая тенденция: около 25% опрошенных граждан заявили, что следующим авто, которое они купят, будет электромобиль, поскольку цены на бензин взлетели до рекордного уровня.
Отметим, что в Украине Кабинет министров публично попросил граждан переходить на использование электротранспорта, в частности электроавтомобилей из-за топливного кризиса, созданного военными действиями со стороны России.
Источник фото: ua.depositphotos.com