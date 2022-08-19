Почти 70% украинских водителей хотят купить электрокары из-за роста цен на топливо - опрос

Более 66% украинских водителей думают о том, чтобы купить электрокар или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от использования электромобилей.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой для поездок BlaBlaCar.

Среди электроавтомобилей, которыми уже пользуются респонденты, наиболее популярны Nissan Leaf, Toyota Prius и Tesla.

По данным института исследований рынка авто в Украине, с января по июнь 2022 года украинцы приобрели 8,2 тысяч электромобилей, что на 29,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Также из-за повышения цен на горючее и уменьшения потребности в регулярных поездках 42% опрошенных украинцев отмечают, что стали ездить реже во время войны. Для 23% водителей частота поездок не поменялась.

В США фиксируется похожая тенденция: около 25% опрошенных граждан заявили, что следующим авто, которое они купят, будет электромобиль, поскольку цены на бензин взлетели до рекордного уровня.

Отметим, что в Украине Кабинет министров публично попросил граждан переходить на использование электротранспорта, в частности электроавтомобилей из-за топливного кризиса, созданного военными действиями со стороны России.

Источник фото: ua.depositphotos.com

