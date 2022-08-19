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Майже 70% українських водіїв хочуть купити електрокари через зростання цін на пальне – опитування
Понад 66% українських водіїв думають над тим, щоб купити електрокар або гібридний автомобіль. З них 41% замислився над цим через зростання цін на пальне, ще 36% пояснили це економічною вигодою від користування електромобілями.
Про це свідчать дані опитування, яке провела платформа для поїздок BlaBlaCar.
Серед електроавтомобілів, якими вже користуються респонденти, найпопулярнішими є Nissan Leaf, Toyota Prius та Tesla.
За даними інституту досліджень ринку авто в Україні, з січня по червень 2022 року українці придбали 8,2 тисячі електромобілів, що на 29,6% перевищує показник за аналогічний період минулого року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також через підвищення цін на пальне та зменшення потреби в регулярних поїздках 42% опитаних українців зазначають, що стали їздити рідше під час війни. Для 23% водіїв частота поїздок не змінилася.
В США фіксується схожа тенденція: близько 25% опитаних громадян заявили, що наступним авто, яке вони куплять, буде електромобіль, оскільки ціни на бензин злетіли до рекордного рівня.
Зазначимо, що в Україні Кабінет міністрів публічно попросив громадян переходити на використання електротранспорту, зокрема електроавтомобілів через паливну кризу, створену військовими діями з боку Росії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com