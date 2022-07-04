Шмигаль закликав українців пересідати на електрокари

Кабінет міністрів просить громадян переходити на використання електротранспорту, зокрема електроавтомобілів, через паливну кризу, створену воєнними діями з боку Росії. Про це сказав у інтерв'ю виданню "Лівий берег" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми стимулюємо і просимо наших громадян переходити на електротранспорт, що значно краще і з точки зору екології, і з точки зору наявності більших електроенергоресурсів. Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі – це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість", - сказав він.

Голова уряду зазначив, що ініційований ним законопроект про розмитнення автомобілів через "Дію" передбачає залишення "абсолютно без оподаткування, без мита, без ПДВ" ввезення електроавтомобілів.

"Більше того, ось цим законопроєктом, уряд рекомендував зняти й пенсійний внесок з електромобілів. Таким чином, електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень і без жодних платежів, сплат податків. Знову ж таки, вони можуть реєструватися через "Дію", - вказав він.

Як додав Шмигаль, хоча електромобілі і не придатні для фронту, влада стимулює громадян їх купувати, при цьому й надалі буде безкоштовним і ввезення пікапів чи джипів в якості гуманітарної допомоги.

"Ми ж не забороняємо ввозити гуманітарну допомогу для фронту у вигляді пікапів або джипів, вони і далі не оподатковуються. Тобто, якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше", - сказав він.

Нагадаємо, що 15 червня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді ряд законопроєктів, що стосуються оподаткування ввезення транспорту в Україну. Зокрема законопроєктом №7468 уряд пропонує встановити, що митне оформлення легкових машин здійснюється на підставі електронної декларації, яка подається через "Дію".

В свою чергу, законопроектом №7466 пропонується ввести нову формулу вартості розмитнення легковиків, яка враховувати вік, тип та об'єм двигуна, а також "ексклюзивність транспортного засобу".

Джерело фото: ua.depositphotos.com